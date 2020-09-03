تقرير أرجنتيني: ميسي يتجه للبقاء مع برشلونة بنسبة 90%

على غير المتوقع يبدو أن تغييرا جذريا قد حدث في أزمة مستقبل ليونيل ميسي قائد برشلونة مع فريقه، وفقا لقناة TyC الأرجنتينية.

وقالت القناة الأرجنتينية إن ميسي قد اقترب من الاعتراف بخسارة معركة رحيله أمام إدارة برشلونة.

وأشارت القناة في تقريرها إلى أنه بعد اجتماع دام لـ90 دقيقة بين خورخي ميسي وكيل اللاعب وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي لم يتوصلا خلاله لاتفاق، بل لم يتراجع أي منهما حتى عن مطالبه.

وأوضحت أن وضع ميسي الحالي، أنه يتجه للبقاء مع برشلونة بنسبة 90% حتى نهاية عقده في 2021، ما يعني اعترافه بخسارة معركته مع برشلونة للرحيل مجانا.

وكانت القناة الرابعة الإسبانية قد حاورت خورخي ميسي والد ووكيل اللاعب، وسألته عن فرص بقائه والوضع الحالي، وقال إنه من الصعب عليه الاستمرار في برشلونة. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.