ذا أثليتك: جونزالو مارتينيز يقترب من أن يصبح الأغلى في الدوري السعودي بقميص النصر

يقترب نادي النصر من عقد صفقة قياسية في الدوري السعودي بضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز من صفوف أتلانتا يونايتد الأمريكي.

شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة أوضحت من مصادر خاصة بها أن النادي الأمريكي وافق على عرض النصر ويتبقى فقط الفحص الطبي والاتفاق على التفاصيل الشخصية لإتمام التعاقد.

ومن المنتظر أن يتم الانتقال مقابل 18 مليون يورو للنادي السعودي ليصبح أغلى لاعب في الدوري السعودي متفوقا على النيجيري أحمد موسى الذي انتقل للنصر مقابل 16.5 مليون دولار.

ويعد جونزالو "بيتي" مارتينيز أغلى لاعب في الدوري الأمريكي عندما انضم للفريق قادما من ريفر بليت في مطلع موسم 2019 مقابل 14 مليون دولار.

الأرجنتيني البالغ 27 عاما سجل منذ انضمامه في 39 مباراة بالموسم 7 أهداف وصنع 11 هدفا في الدوري الأمريكي.

وتوج "بيتي" مع أتلانتا يونايتد بلقب كأس أمريكا المفتوحة وكأس الأبطال (مسابقة تجمع بطل أمريكا والمكسيك).

كما تواجد في قائمة فريق "كل نجوم الدوري الأمريكي" لعام 2019 والتي التقت مع أتليتكو مدريد الإسباني وخسروا 3-0.

وساهم الأرجنتيني لاعب ريفر بليت السابق في تحقيق ريفر بليت للقب كوبا ليبرتادوريس مرتين عامي 2015 و2018 ضمن 8 ألقاب قاد الفريق لتحقيقها.

وحصد في 2018 جائزة أفضل لاعب في كوبا ليبرتادوريس وقارة أمريكا الجنوبية وأفضل لاعب في الأرجنتين بعد التتويج القاري الذي جاء على حساب الخصم التقليدي بوكا جونيورز.

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