تقرير: سمولينج قريب من العودة إلى روما

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 12:17

كتب : FilGoal

كريس سمولينج - روما

يقترب كريس سمولينج مدافع مانشستر يونايتد من العودة مجددا إلى روما على سبيل الإعارة.

كريس سمولينج

النادي : مانشستر يونايتد

روما

وكانت إعارة سمولينج إلى روما لمدة موسم وحيد مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو هذا الصيف وهو ما جعل النادي الإيطالي يرى أن المبلغ المطلوب أكثر مما يرغبون.

وكشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي بقناة سكاي سبورت إيطاليا أن روما تمكن من التفاوض مع مانشستر يونايتد على السعر المطلوب بعد مفاوضات متتالية.

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وأوضح أن روما يقترب من إعلان ضم سمولينج لمدة الإعارة لموسم جديد مع خيار شراء نهاية الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.

وأشار إلى أن روما بدأ الإعداد لصفقة لمدة ثلاث سنوات مع سمولينج وتفعيل بند الشراء عقب نهاية الموسم.

وخاض سمولينج مع روما 37 مباراة ورغم مركزه كمدافع نجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة اثنين آخرين.

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