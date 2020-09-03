راموس: ميسي لديه الحق في تقرير مستقبله.. وأود بقاءه في برشلونة

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 10:56

كتب : FilGoal

سيرجيو راموس - ليونيل ميسي - رسمة أحمد نبيل

أبدى سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد رأيه في رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

سيرخيو راموس

النادي : ريال مدريد

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية ضمن الجولة الأولى للمستوى الأول.

وقال راموس في المؤتمر الصحفي للمباراة: "في بعض الأحيان لا يتم التركيز على أن اللاعب من حقه تقرير مستقبله".

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وتابع "أقول هذا للكرة الإسبانية وبرشلونة وللبقية، أود بقاء ميسي في برشلونة مثلما اعتدنا وجود أفضل اللاعبين في الدوري الإسباني".

وتطرق راموس للحديث عن تجديد تعاقده مع ريال مدريد: "قضيت سنوات عديدة في ريال مدريد ولم أفكر في الرحيل، أنا واثق من التوصل لاتفاق مُرضي، تركيزي الآن على التحضير لموسم قوي ينتظرنا".

وأتم هل يركز على المشاركة في أولمبياد 2020: "سيكون الموسم المقبل واحد من أكثر المواسم تعقيدا إذ سنخوض مباراة كل 3 أيام وسيكون الجدول مزدحما".

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