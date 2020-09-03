بيراميدز ضد الزمالك.. للمزيد من الإثارة على صراع المركز الثاني المشتعل

صراع مشتعل لن تنتهي إثارته إلى بنهاية مسابقة الدوري، هذا هو عنوان المنافسة الشديدة بين الزمالك وبيراميدز على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

واليوم واحدة من أهم محطات الصراع على المركز الثاني عندما يستضيف بيراميدز نظيره الزمالك في ملعب الدفاع الجوي، ضمن الجولة الـ24 للدوري المصري.

45 نقطة هو رصيد الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري، ومن المنتظر أن يتم خصم 3 نقاط رصيد الزمالك بنهاية الدوري وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ما يجعل بيراميدز يدخل المباراة في وضع أفضل بجدول ترتيب الدوري.

لكن الزمالك الذي فاز على بيراميدز بثنائية في لقاء الدور الأول يدخل المباراة وهدفه تحقيق النقاط الثلاثة للانفراد بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط عن بيراميدز ليكون أيضا متفوقا عليه في المواجهات المباشرة.

وهو الأمر نفسه الذي سيسعى له بيراميدز خلال المباراة لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط تحفظ له تقدمه على الزمالك في جدول الترتيب، خاصة أن بيراميدز لم يلعب حتى الآن أمام الأهلي وهي مباراة صعبة تنتظر الفريق.

قمة الغيابات

يدخل بيراميدز والزمالك المباراة بعدة غيابات هامة ضمن صفوف الفريقين.

ويعد أبرز الغائبين عن بيراميدز هو عبد الله السعيد قائد وهداف الفريق الذي يعاني من إصابة منذ مواجهة سموحة.

كذلك يغيب الحارس أحمد الشناوي الذي لم ينضم لقائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك.

أما الزمالك يفقد نجمه طارق حامد الذي حصل على الإنذار الثالث أمام إنبي في المباراة الماضية.

وحتى الآن موقف حازم إمام لم يحسم من المشاركة أمام بيراميدز، بعدما خرج أمام المقاولون العرب مصابا.

محمد حسن لاعب الوسط كذلك لا يزال يعاني من الإصابة ولم يحسم موقفه من المشاركة في المباراة.

لذلك وفي ظل الغيابات الكثيرة للزمالك سيكون التشكيل المتوقع للأبيض أمام بيراميدز كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الغني أو أحمد عيد – محمود علاء – الونش – عبد الله جمعة.

الوسط: فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو.

الوسط المهاجم: محمد أوناجم – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

على الجانب الآخر سيكون التشكيل الأقرب لبيراميدز أمام الزمالك كالآتي:

المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: رجب بكار – علي جبر – عبد الله بكري – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عمر جابر.

الوسط المهاجم: إيريك تراوري – إبراهيم حسن – إبراهيم عادل.

الهجوم: جون أنتوي.

حكم المباراة

محمد الحنفي سيكون حكما للساحة في المباراة، فيما سيعاونه الحكمين أحمد حسام وسمير جمال، ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

وسيتولى محمد الصباحي مهمة حكم الفيديو في المباراة، ويعاونه إبراهيم محجوب.

الحنفي سبق وأدار 26 مباراة لنادي الزمالك. فاز الفريق بـ 17 مباراة منهم، وخسر الفريق 3 مباريات، مقابل 6 تعادلات.

من جهة أخرى، أدار الحنفي 5 مباريات لنادي بيراميدز. فاز بيراميدز بثلاث مباريات منهم، فيما خسر الفريق مباراتين أخرتين.

اقرأ أيضا

رمضان في الدفاع الجوي

تصريح صادم من والد ميسي