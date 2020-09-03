الحنفي حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز

الخميس، 03 سبتمبر 2020 - 00:33

كتب : FilGoal

محمد الحنفي - حكم

يدير محمد الحنفي الحكم الدولي مباراة الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز.

محمد الحنفي سيكون حكما للساحة في المباراة، فيما سيعاونه الحكمين أحمد حسام وسمير جمال، ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

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وسيتولى محمد الصباحي مهمة حكم الفيديو في المباراة، ويعاونه إبراهيم محجوب.

الحنفي سبق وأدار 26 مباراة لنادي الزمالك. فاز الفريق بـ 17 مباراة منهم، وخسر الفريق 3 مباريات، مقابل 6 تعادلات.

من جهة أخرى، أدار الحنفي 5 مباريات لنادي بيراميدز. فاز بيراميدز بثلاث مباريات منهم، فيما خسر الفريق مباراتين أخرتين.

وفي باقي مباريات اليوم، سيكون أحمد جمال حكما لمباراة المقاولون العرب والمصري، ويعاونه مصطفى حسن وأحمد عبد الغني، فيما سيكون محمد بشير حكما رابعا، ومحمود ناصف حكما للفيديو.

أحمد الغندور سيدير مباراة طنطا والاتحاد السكندري بمعاونة من أحمد توفيق ومحمد عبد العظيم معوض، فيما سيكون أحمد حمدي حكما لمباراة نادي مصر وحرس الحدود، ويعاونه الحكمين عدي عيد وأسامة السيد.

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