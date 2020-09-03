مختار: حزين جدا من رمضان صبحي وأموال بيراميدز لا تعوضه عن خسارة جماهير الأهلي

عبر مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي عن شعوره بالحزن بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي واختياره الانضمام لصفوف بيراميدز.

رمضان صبحي النادي : هدرسفيلد تاون الأهلي

وقال مختار مختار عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا حزين جدا تجاه رمضان صبحي بعدما ترك الأهلي واختار الانضمام لبيراميدز".

وأضاف "موقف رمضان يختلف عن موقف عبد الله السعيد الذي لعب وتألق مع الأهلي وقدم للفريق الكثير ثم رحل وهو ليس ابن النادي".

وأكمل "المقابل المادي الكبير الذي سيحصل عليه رمضان من بيراميدز لن يعوضه خسارة جماهير الأهلي".

وتابع "رمضان صبحي تألق في الأهلي واحترف في أوروبا ولم يشارك ثم عاد للأهلي ليتألق من جديد، والأهلي هو صاحب الفضل فيما وصل له".

وأتم تصريحاته بالحديث عن محمود عبد المنعم "كهربا" قائلا: "يجب أن يتعلم كهربا من أخطائه المتكررة وأن يستمته لنصائح من حوله وإذا لم يتعلم سيخسر كثيرا".

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