خبر في الجول - الطيران سبب تأخر عودة ديانج واللاعب ينتظم في مران الأهلي الخميس

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 23:14

كتب : أحمد الخولي

ديانج - الأهلي - إنبي

تسبب ارتباك حركة الطيران من مالي إلى مصر في تأخر عودة أليو ديانج لاعب وسط الأهلي إلى القاهرة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان من المنتظر أن يعود ديانج إلى القاهرة اليوم الأربعاء، بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للعودة إلى بلاده لتجديد جواز السفر الخاص به.

وعلم FilGoal.com أن ظروف الطيران من مالي إلى مصر وارتباك الحركة وراء تأخر عودة ديانج".

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ويصل ديانج إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، على أن يشارك في التدريبات الجماعية صباح غدا الخميس، استعدادا لمواجهة وادي دجلة.

ويلعب الأهلي ضد وادي دجلة يوم الجمعة في الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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