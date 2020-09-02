الأهلي ينعي عماد اليماني المدير الإداري السابق

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

محمود الخطيب

نعى النادي الأهلي عماد اليماني المدير الإداري السابق في الفريق الأحمر الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

ونشر الأهلي نعيا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن عماد اليماني، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم، الذي وافته المنيه اليوم. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وشغل عماد اليماني منصب المدير الإداري في الأهلي لفترة طويلة منذ مطلع الألفية الثالثة ولأكثر من 10 سنوات.

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قبل أن يترك منصبه منذ عدة سنوات ويتولى سمير عدلي مهمة المدير الإداري في النادي الأهلي.

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