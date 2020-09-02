قائمة بيراميدز - غياب الشناوي والسعيد أمام الزمالك

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 19:46

كتب : عاطف شادي

أسوان ضد بيراميدز

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لمواجهة نظيره نادي الزمالك في مباراة الدوري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره الزمالك، في الثامنة والنصف من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

ويستمر غياب عبد الله السعيد قائد بيراميدز عن المباريات بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة سموحة.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – رمضان في الدفاع الجوي.. وإعلان انتقاله إلى بيراميدز خلال أيام كاف يبلغ بيراميدز بمواعيد نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية أيمن منصور لـ في الجول: غياب طارق حامد؟ زيزو فعلها من قبل.. والأقوى بين لاعبي بيراميدز والزمالك بيراميدز في غياب السعيد.. اعتماد على الجبهة اليمنى وتألق لـ إبراهيم حسن

كما يغيب الحارس أحمد الشناوي عن المباراة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنتوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بالتساوي مع الزمالك وبفارق الأهداف فقط عنه. ومن المنتظر أن يتم خصم 3 نقاط من رصيد الأبيض بنهاية الدوري بقرار من اتحاد الكرة.

اقرأ أيضا

رمضان في الدفاع الجوي

تصريح صادم من والد ميسي

بيراميدز الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - غياب الشناوي والسعيد أمام الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
إريكسن: سعيد باختياري إنتر.. وأعيش في وضع جديد الآن 32 دقيقة | أوروبا
إصابة برلسكوني بفيروس كورونا 54 دقيقة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: صراع بين بايرن ميونيخ وتوتنام على بيريسيتش ساعة | أوروبا
"المزيج الغريب بين سولشاير والهولنديين مستمر".. رسميا – فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير تونسي: فخر الدين بن يوسف يقترب من العودة لـ الصفاقسي ساعة | الدوري المصري
رونالد دي بور لـ في الجول: منزل برشلونة يحترق بعد الخسارة من بايرن.. ورأيه في كومان ورحيل ميسي ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري - إنبي (0) الجونة (0) بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك