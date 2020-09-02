إصابة برلسكوني بفيروس كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 19:02

كتب : FilGoal

سيلفيو برلسكوني رئيس ميلان السابق

أصيب سيلفيو برلسكوني رئيس نادي ميلان السابق ورئيس وزراء إيطاليا السابق بفيروس كورونا.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية، ثبوت إيجابية عينة برلسكوني من فيروس كورونا اليوم الأربعاء.

وكان برلسكوني يقضي إجازته في مدينة سردينيا، وأثناء عودته أجرى اختبار فيروس كورونا، لتثبت إيجابية عينته رغم عدم معاناته من الأعراض حتى الآن.

أخبار متعلقة
لاعب ريال مدريد يصل إيطاليا للانضمام لـ ميلان سكاي: تونالي وبراهيم في انتظار موعد الكشف الطبي في ميلان تقارير إيطالية: ميلان يتحرك لضم كييزا.. وتغيير في بنود تعاقد براهيم دياز احتفالات خالدة - ميلا لـ في الجول: احتفال المونديال كان ارتجاليا.. وجيلي الأفضل في تاريخ الكاميرون

وسيحضع برلسكوني (83 عاما) إلى العزل المنزلي في الوقت الحالي، بالنظر لاستقرار حالته وفي انتظار أية مستجدات.

برلسكوني كان رئيسا لوزراء إيطاليا خلال الفترة من 1994 إلى 2013، بجانب رئاسته لنادي ميلان خلال الفترة من 1986 إلى 2017 أيضا.

اقرأ أيضا

رمضان في الدفاع الجوي

تصريح صادم من والد ميسي

في إيطاليا ميلان سيلفيو برلسكوني
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة برلسكوني بفيروس كورونا 11 دقيقة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: صراع بين بايرن ميونيخ وتوتنام على بيريسيتش 24 دقيقة | أوروبا
"المزيج الغريب بين سولشاير والهولنديين مستمر".. رسميا – فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تونسي: فخر الدين بن يوسف يقترب من العودة لـ الصفاقسي 43 دقيقة | الدوري المصري
رونالد دي بور لـ في الجول: منزل برشلونة يحترق بعد الخسارة من بايرن.. ورأيه في كومان ورحيل ميسي ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري - إنبي (0) الجونة (0) بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
إصابة وهبي الخزري بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
نٌقطة مُرضية للفريقين.. طلائع الجيش يتعادل مع أسوان سلبيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك