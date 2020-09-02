إصابة برلسكوني بفيروس كورونا

أصيب سيلفيو برلسكوني رئيس نادي ميلان السابق ورئيس وزراء إيطاليا السابق بفيروس كورونا.

وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية، ثبوت إيجابية عينة برلسكوني من فيروس كورونا اليوم الأربعاء.

وكان برلسكوني يقضي إجازته في مدينة سردينيا، وأثناء عودته أجرى اختبار فيروس كورونا، لتثبت إيجابية عينته رغم عدم معاناته من الأعراض حتى الآن.

وسيحضع برلسكوني (83 عاما) إلى العزل المنزلي في الوقت الحالي، بالنظر لاستقرار حالته وفي انتظار أية مستجدات.

برلسكوني كان رئيسا لوزراء إيطاليا خلال الفترة من 1994 إلى 2013، بجانب رئاسته لنادي ميلان خلال الفترة من 1986 إلى 2017 أيضا.

اقرأ أيضا

رمضان في الدفاع الجوي

تصريح صادم من والد ميسي