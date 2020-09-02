كالتشيو ميركاتو: صراع بين بايرن ميونيخ وتوتنام على بيريسيتش

رفض إنتر عرضا من بايرن ميونيخ الألماني لشراء عقد الكرواتي إيفان بيريسيتش مقابل 12 مليون يورو.

ويسعى إنتر لبيع الجناح الكرواتي إلى توتنام من أجل ضم الفرنسي تانجي ندومبيلي لصفوف الفريق.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فأن بطل دوري أبطال أوروبا يسعى للإبقاء على الكرواتي بعد موسم جيد قضاه مع الفريق.

وانضم الجناح الكرواتي مقابل 5 مليون يورو على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

ويسعي البافاري لضم اللاعب مقابل 12 مليون يورو، فيما يريد إنتر التخلي عن لاعبه مقابل 15 مليون يورو.

وفي التوقيت ذاته يريد إنتر إدخال الجناح في صفقة انضمام تانجي ندومبيلي من توتنام لتقليل قيمة الصفقة.

ويضع أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر اللاعب الفرنسي ضمن خططه لتدعيم خط وسط الفريق.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني للديوك اللندنية قد سعى في وقت سابق لضم بيريسيتش إبان توليه مهمة تدريب مانشستر يونايتد.

الجناح البالغ 31 عاما شارك في 35 مباراة مع البافاري الموسم المنصرم سجل 8 وصنع 10 وفاز بالثلاثية، الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا

رمضان في الدفاع الجوي

تصريح صادم من والد ميسي