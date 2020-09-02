إصابة وهبي الخزري بفيروس كورونا

أعلن كلود بويال المدير الفني لفريق سانت إيتيان الفرنسي إصابة وهبي الخزري لاعب منتخب تونس بفيروس كورونا.

وهبي الخزري النادي : سانت إيتيان تونس

وكشف بويال عن إصابة الخزري نجم منتخب تونس بجانب لاعب الفريق ميغال تراوكي بالفيروس.

وبمجرد معرفة النادي بإصابة الثنائي تم استبعاده من خوض التدريبات مع باقي الفريق وعزله في الحجر الصحي.

وجاءت إصابة الخزري قبل عدة أيام من انطلاق الدوري الفرنسي لموسم 2020/2021.

ويلعب سانت إيتيان في الجولة الأولى من الدوري ضد ستراسبورج.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أيضا كشفت عن إصابة ثنائي باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا ونيمار بفيروس كورونا.

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