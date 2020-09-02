الاتحاد يستعيد محترفه الثالث وينتظر الثنائي المتبقي

استعاد الاتحاد السكندري مهاجمه الليبي أنيس سلتو بعودته إلى الاسكندرية ليصبح ثالث المحترفين العائدين للفريق.

أنيس سالتو النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وغاب محترفو الاتحاد بسبب ظروف الطيران وتوقفها نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد قد استعاد عمرو الميداني ورزاق سيسيه وبات سلتو ثالث المحترفين المنضمين للفريق.

وينتظر الاتحاد عودة الثنائي ولسون أكاكبكو وأكوي خلال الأيام المقبلة.

وكان الاتحاد قد استعاد نغمة الانتصارات مجددا بالفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عقب خوض 22 جولة.

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