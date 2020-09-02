ليكيب: نيمار ضمن الثلاثي المصاب بفيروس كورونا في باريس سان جيرمان

تعرض نيمار للإصابة بفيروس كورونا كثالث حالة إيجابية في فريق باريس سان جيرمان.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكشفت صحيفة ليكيب عن التأكد من إصابة نيمار بفيروس كورونا كثالث إصابة في الفريق.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن إصابة اثنين من اللاعبين بالفيروس وطالب باحترام عدم الكشف عن هويتهما.

لكن راديو مونت كارلو قد أعلن أن الثنائي المصاب هو ليانردو باريديس وأنخيل دي ماريا.

وأكدت صحيفة ليكيب إصابة الثنائي بفيروس كورونا بالإضافة إلى نيمار الحالة الثالثة اليوم.

وكان الثلاثي يقضي العطلة الصيفية في مدينة إيبيزا الإسبانية.

سيلعب سان جيرمان ضد لانس في مباراة مؤجلة، يوم 10 سبتمبر الجاري.

وتحوم التكهنات حول غياب الثلاثي عن المباراة الأولى في الدوري الفرنسي.

وذكر النادي الباريسي في بيانه أن الثنائي بخير، وطالب باحترام عدم الكشف عن هويتهما.

باريس سان جيرمان خسر نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ قبل أيام.

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