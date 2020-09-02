رسميا - موناكو يضم مهاجم ليفركوزن

أعلن نادي موناكو يوم الأربعاء ضم كیفن فولاند مهاجم بایر لیفركوزن.

ووقع فولاند البالغ 28 عاما على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لمدة 4 مواسم.

وقال سیمون رولفس المدیر الریاضي للیفركوزن لموقع ناديه "توصلنا لاتفاق یرضي جمیع الأطراف، بعدما حصل فولاند على فرصة للانتقال إلى فریق كبیر".

وأضاف "وافق النادي على رغبته في الانضمام إلى موناكو".

وأحرز فولاند 10 أھداف في الدوري الألماني الموسم الماضي.

قبل المواسم الأربعة التي لعبها كيفن في صفوف باير ليفركوزن، تواجد في صفوف هوفنهايم لمدة 4 مواسم.

وظهر فولاند في 10 مباریات دولية مع المنتخب الألماني.

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