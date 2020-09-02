طوكيو: سنفرض بعض القيود على حضور الجماهير للأولمبياد

اعترف توشيرو موتو المدير التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أن بلاده ستفرض بعض القيود على حضور الجماهير للمنافسات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتقرر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، لتقام في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل 2021.

وقال موتو لشبكة beINSPORTS يوم الثلاثاء: "لا نية لتقليص حجم الرياضات أو عددها خلال طوكيو 2020".

وأضاف "لن يكون هناك أي تقليص أو تعديل على المنشآت المقررة".

وشدد "ستكون هناك بعض القيود على حضور الجماهير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا".

وكان يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو قد أوضح أن بلاده ستتمكن من تنظيم الأولمبياد حين يتم توافر لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقال موري في تصريحات للتليفزيون الياباني قبل أسابيع: "توافر لقاح مضاد للفيروس سيكون أساسيا للتمكن من إقامة الأولمبياد".

ورفض موري فكرة إقامة الأولمبياد بدون جماهير، موضحا أن الجمهور جزء اساسي من الرياضة.

لكنه أبدى تفهمه لإمكانية إجراء منافسات الأولمبياد بأعداد محدودة من المشجعين قائلا "إذا كانت هذه الطريقة الوحيدة لإقامة الأولمبياد عندها سنفكر في الأمر".

الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أفصح من قبل عن رغبته في تفادي إقامة الأولمبياد بدون جماهير.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في مارس الماضي الموعد الجديد لانطلاق أولمبياد طوكيو بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة وحكومة اليابان.

وتم اتخاذ القرار بتأجيل أولمبياد طوكيو عام 2020 بسبب المخاطر الصحية لانتشار فيروس كورونا.

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