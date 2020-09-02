راكيتيتش: برشلونة سيبقى في قلبي وفخور بما حققته.. لا أعلم قرار ميسي

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

إيفان راكيتيتش - برشلونة

أعرب إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة المنتقل إلى إشبيلية عن سعادته بالست سنوات التي قضاها في النادي الكتالوني.

وقال راكيتيتش في مؤتمر وداعه لبرشلونة: "احترامي للنادي هو أقصى درجة وسأتابع كل ما يحدث هنا عن كثب".

وأوضح "إن حانت اللحظة وسجلت في شباكه فلن أتمكن من الاحتفال بالهدف لأن برشلونة سيبقى في قلبي".

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وشدد راكيتيتش "برشلونة هو برشلونة، أنه أكبر ناد في العالم وهذا لن يتغير، لكل لاعب هو حلم أن يأتي إلى هنا".

وتابع "كرة القدم معقدة وليس من السهل الفوز بالعديد من الألقاب كل عام، اكتسب برشلونة احترام عالم كرة القدم وسيظل هذا هو الحال".

وأضاف راكيتيتش "كرة القدم أثبتت أن ليس لها قواعد، أنا مقتنع أن الوضع سيتغير وأتمنى حظا سعيدا لبرشلونة ومتأكد أن الألقاب ستعود هنا مرة أخرى".

وبسؤاله عن ميسي أجاب: لا أعرف ماذا سيفعل ميسي، أنا مقتنع أن الجميع يقوم بعرض وجهة نظره وسيبذل قصارى جهده لحل يرضي الجميع".

وتابع "الخيار الأول والأفضل لجميع اللاعبين هو برشلونة دائما، ثم يتعين على كل لاعب اتخاذ قراره ولذلك أفضل التحدث عني".

وأتم تصريحاته "كان لدي الكثير لأفكر فيه لنفسي عن لاعبين آخرين، واحترم قرار جميع اللاعبين وكل لاعب يتخذ ما يعتقد أنه الأفضل له".

وخاض راكيتيتش 310 مباراة سجل فيهم 35 هدفا وصنع 42 آخرين.

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