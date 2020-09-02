كاف يبلغ بيراميدز بمواعيد نصف نهائي ونهائي الكونفدرالية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 12:30

كتب : محرر في الجول

دودو الجباس - بيراميدز - النجوم

أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فرق نصف نهائي كأس الكونفدرالية بالمواعيد النهائية لمباريات نصف نهائي ونهائي البطولة، والمقرر استكمالها في المغرب.

وتقام مباراتا نصف النهائي بنفس النظام الذي تم الاستقرار عليه وهو مباراة واحدة وليس الذهاب والإياب مثل دوري أبطال إفريقيا.

وحدد كاف يوم 22 من شهر سبتمبر موعدا لمباراتي نصف نهائي الكونفدرالية بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

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ويلعب بيراميدز ضد هوريا الغيني على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

وفي نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وتقام المباراة النهائية الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

ومن المقرر إقامة كل المباريات دون حضور جماهيري، حسبما أعلنت لجنة الطوارئ في كاف.

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