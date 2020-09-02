رومانو: المفاوضات انتهت.. جيمس رودريجيز إلى إيفرتون

يلعب جيمس رودريجيز من جديد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون بعد انتهاء مفاوضات ضمه مع ريال مدريد.

خيمس رودريجيز النادي : ريال مدريد إيفرتون

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورت فقد انتهى الاتفاق.

وأوضح رومانو أنه تم تحديد موعد الكشف الطبي للنجم الكولومبي ليصبح لاعبا جديدا في صفوف إيفرتون.

وأشار رومانو إلى انتهاء الاتفاق على كافة التفاصيل بين إيفرتون وريال مدريد.

وكان أنشيلوتي قد طالب بضم جيمس رودريجيز أكثر من مرة خاصة مع عدم انتظام لعبه مع ريال مدريد مؤخرا.

وانتقل جيمس رودريجيز إلى ريال مدريد في صيف 2014 قادما من موناكو الفرنسي، وخرج على سبيل الإعارة موسمين من صيف 2017 حتى صيف 2019 إلى بايرن ميونيخ.

وخاض رودريجيز 125 مباراة مع ريال مدريد وسجل 37 هدفا وصنع 42 آخرين.

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