سبورت: برشلونة يستخدم صورة ميسي لدعاية قميصه الجديد ويستبعد سواريز

استخدم فريق برشلونة صورة ليونيل ميسي مع جيرارد بيكيه ومارك أندري تير شتيجن وفرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان لبيع النسخة الجديد من قميص النادي لموسم 2020-2021، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن لويس سواريز أحد نجوم الفريق لم يظهر ضمن الدعاية، وأشار التقرير إلى أن النادي أخبر قسم التسويق الخاص به أن سواريز لم يعد لاعبا يمكن الاعتماد عليه في الدعاية في إشارة لرحيله الوشيك.

وكانت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قد قالت إن سواريز صاحب الـ33 عاما قد اتفق بالفعل مع يوفنتوس على البنود الشخصية تمهيدا لانضمامه في صفقة انتقال مجانية. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث

بدأت الأزمة الأكبر في العصر الحديث لتاريخ برشلونة يوم الثلاثاء 25 أغسطس، عندما بعث ميسي بـ فاكس إلى إدارة برشلونة، أخطرهم فيه بقرار رحيله وفسخ عقده من طرف واحد، بحسب كل المصادر الإسبانية والأرجنتينية.

من جانبه، يصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولين عن إدارة أعمال ميسي فيؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلال الاجتماع.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.