لا جازيتا: سواريز اتفق على البنود الشخصية مع يوفنتوس.. سينضم مجانا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 15:35

كتب : FilGoal

لويس سواريز

اتفق لويس سواريز مهاجم برشلونة على البنود الشخصية مع يوفنتوس للانضمام إلى النادي الإيطالي خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن المهاجم الدولي الأوروجوياني توصل للاتفاق مع يوفنتوس خلال الاجتماع الثاني بين النادي واللاعب.

وكان بافيل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس قد تواصل مع اللاعب وفقا للتقرير قبل الاجتماع الثاني للتأكد من موافقته على الانضمام للفريق.

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وسيحصل اللاعب على راتب يقدر بـ10 ملايين يورو في العام بعد الضريبة، وهو نفسه الراتب الذي يربحه مع برشلونة حاليا، وقد يدفع يوفنتوس خمسة ملايين يورو إضافية لتأمين خدمات اللاعب بسبب قانون الضرائب في إيطاليا.

وأشار التقرير إلى أن سواريز سيرحل عن برشلونة مجانا.

صاحب الـ33 عاما انضم إلى برشلونة في صيف 2014 قادما من ليفربول بمبلغ 81.72 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب سواريز بقميص برشلونة في 283 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 198 هدفا وصنع 109 آخرين.

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