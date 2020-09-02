علاء إبراهيم: اللاعبون محظوظون لعدم وجود جماهير.. مصطفى محمد المهاجم الأفضل ولكن

يرى علاء إبراهيم مهاجم الأهلي الأسبق أن اللاعبين الحاليين محظوظون لعدم وجود جماهير في المدرجات.

وانتقد إبراهيم تعرض اللاعبون لضغط بسبب مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن ذلك غير مؤثر بالنسبة للجماهير في الملاعب.

وأجاب إبراهيم عن رأيه في مروان محسن قائلا: "ضغط مواقع التواصل (أي كلام) الضغط الحقيقي من الجماهير".

وقال علاء إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اللاعبون الحاليون محظوظون لعدم وجود جماهير، لكان أغلبهم قد ترك كرة القدم بسببهم".

وأضاف "ضغط الجماهير في الملعب هو الأكبر، وأعتقد أن للجماهير حق لانتقادك مثلما تشيد بك".

وبسؤاله عن تعرضهم للسباب أوضح "لا يوجد لاعب في مصر لم يتعرض للسباب أو صافرات ضده ووقتها كان هناك تحمل لضغط الجماهير".

وعن أفضل مهاجم حاليا قال: "مصطفى محمد هو الأفضل حاليا ولكنه ليس مهاجم هداف".

وكشف "مصطفى محمد سجل 6 أهداف في الدوري لكن من كم مباراة؟ أو من كم فرصة سنحت له؟".

وتابع "المهاجم الهداف هو من يستغل أنصاف الفرص للتسجيل، أنا لا أهاجم مصطفى محمد على العكس هو خامة ممتازة وأفضل مهاجم في مصر".

وأتم تصريحاته "لكن أتحدث هنا عن مشكلة في هذا المركز حاليا وأعتقد أن مصر تعاني من النقص في أحد المراكز من فترة لأخرى".

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