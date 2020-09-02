أحمد جعفر: الأهلي تواصل معي والزمالك لم يجبرني على التنازل عن مستحقاتي

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 - 00:48

كتب : FilGoal

أحمد جعفر لاعب الزمالك

كشف أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق عن تواصل الأهلي معه لضمه عندما كان لاعبا في الفريق الأبيض.

أحمد جعفر

النادي : الترسانة

الزمالك

وقال أحمد جعفر عبر قناة صدى البلد: "في فترة كنت أعاني من ضغوط كبيرة في الزمالك وعقدي كان اقترب من الانتهاء".

وأضاف "وعندما سجلت هدفا في إحدى مباريات إفريقيا انفجرت في الملعب بسبب كم الضغوط الهائل الملقى على عاتقي".

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وأكمل "الأهلي تواصل معي وبعدها ذهبت للتدريبات في الزمالك فوجدت بعض الجماهير يطلبون مني التجديد والاستمرار مع النادي".

وأردف "فاتصلت بحمادة أنور وطلبت منه إحضار العقود للتوقيع عليها".

وأتم تصريحاته "جددت تعاقدي مع الزمالك ثم رحلت بالاتفاق مع النادي وليس كما يقال إن النادي طلب مني التنازل عن مستحقاتي من أجل التجديد ثم فسخ تعاقدي".

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