مانشيني يستبعد تونالي ويضم جورجينيو لقائمة إيطاليا

قرر روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا استدعاء جورجينيو متوسط ميدان تشيلسي واستبعاد ساندرو تونالي من القائمة التي تستعد لخوض مباراتي دوري الأمم الأوروبية.

ويستهل الأتزوري مواجهاته بلقاء البوسنة الجمعة المقبلة ثم هولندا يوم الإثنين في أولى جولات دوري الأمم الأوروبية.

وسيخضع جورجينيو للفحص الطبي ضد فيروس كورونا من أجل الانضمام للقائمة الإيطالية.

ووصل جورجينيو لإيطاليا من أجل الانضمام للمنتخب الوطني الإيطالي، بينما قرر مانشيني عدم استدعاء تونالي الذي يقترب من التوقيع لميلان ويبدو مشتتا.

وتلقى ثنائي نابولي لورينزو إنينسي وأليكس ميريت إصابة أثناء التدريبات إلا أن بيان المنتخب الإيطالي أعلن عدم وجود خطورة.

جورجينيو صاحب الأصول البرازيلية لعب 22 مباراة دولية بقميص إيطاليا سجل خلالها 4 أهداف.

قائمة المنتخب الإيطالي ضمت 37 اسما من بينها 3 تنضم لأول مرة (طالع القائمة)

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