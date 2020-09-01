زادة: لا نعلم كيف سيحدد اتحاد الكرة المشاركين في بطولات إفريقيا.. ولن يتم خصم 3 نقاط من الزمالك

تعجب هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك من كيفية اختيار الأندية التي ستشارك في بطولات إفريقيا الموسم المقبل، رغم عدم نهاية الدوري المصري حتى الآن.

وقال هاني زادة لقناة أون تايم سبورتس2: "رفضنا استكمال الدوري وطالبنا ببدء موسم جديد والآن لا نعلم كيف سيحدد اتحاد الكرة الفرق المتأهلة لإفريقيا".

وأضاف "هل سيتم اختيارهم بشكل تخميني؟ اللجنة الخماسية أصبحت في ورطة وحذرنا من ذلك أكثر من مرة".

وتابع "العند لا يورث إلا الكفر، واللجنة الخماسية أصرت على إقامة مباراة الأهلي فبراير رغم المشاكل المحيطة والآن هو في أزمة حقيقية".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن أن الفترة المسموح بها لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية لموسم 2020/2021 تمتد حتى يوم 20 أكتوبر المقبل.

وشدد "لن يتم خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم، لكل حدث حديث واللجنة الخماسية ستعاني نتيجة عنادها خلال الأسابيع المقبلة وأدينا بنتفرج".

وأكمل "الزمالك ما يفعله الآن بشكل تام لبطولة إفريقيا، الفوز بها يضمن تأهلك للبطولة والمشاركة في مونديال الأندية".

وعن عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي قال: "ما علمناه أن كهربا قدم طعن ضد العقوبة، وإذا حدث ذلك ووصل لنا سنبدأ بكل هدوء دراسة الأمر لاتخاذ قرارنا لأننا هنا رد فعل".

وأتم تصريحاته بالحديث عن ملف لقب نادي القرن قائلا: "ملف نادي القرن لا نتحدث فيه حاليا لأننا لا نحب (الرغي) الكثير وننتظر الانتهاء منه لظهوره مرة واحدة، ولا صحة أننا تراجعنا".

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