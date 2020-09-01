فخر الدين بن يوسف يوضح موقفه من الإسماعيلي وسر عدم الاستمرار

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 23:54

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف

أصدر فخر الدين بن يوسف المحترف التونسي توضيحا حول علاقته مع الإسماعيلي لوقف الشائعات كما وصف.

ونشر بن يوسف عبر حسابه على انستجرام التوضيح لعدم استئناف مشواره مع الإسماعيلي حتى الآن.

وقال فخر الدين بن يوسف: "توضيح لوقف الشائعات، ليس لدي أي وكيل أعمال رسمي في مصر".

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وأضاف "عقدي مع الإسماعيلي انتهى يوم 19 من شهر يوليو 2020، ولم أعهد التدريب أو اللعب دون عقد يربطني بنادي".

وتابع المحترف التونسي "احترم نادي الإسماعيلي جماهيريا، جهاز فني، إدارة ولاعبين، ولكني في الأخير لاعب محترف".

وكشف "لبيت الطلب وكنت موجود في الإسماعيلية قبل الرجوع إلى تونس وهذا دليل على احترامي للنادي".

وأتم تصريحاته "في الأخير لا أعلم إن كنت سأرتدي قميص الإسماعيلي بعد اليوم أو لا، لكني في جميع الحالات أشكر الجميع وخاصة عشاق الدراويش".

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