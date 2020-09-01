المقاولون: يجب اختيار المشاركين في بطولات إفريقيا وفقا لترتيب الموسم الحالي

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 23:50

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

يرى محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في نادي المقاولون العرب أن اختيار المشاركين في بطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل، يجب أن يتم من خلال جدول الدوري للموسم الحالي.

وقال محمد عادل عبر قناة أون تايم سبورتس2: "رأيي أن لدينا شهر و20 يوم قبل موضوع تحديد المتأهلين لإفريقيا، علينا الصبر وألا (نأكل في بعضنا) من الآن الأفضل هو التروي".

وأضاف "قبل 20 أكتوبر بيوم أو اثنين نبدأ الحديث عن ذلك، على سبيل المثال أنا الرابع من الممكن أن يكون فارق النقاط كبير أو العكس وقتها ندرس ما سيحدث".

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وأشار "يجب أن يكون الحل من وضع الموسم الحالي بالتأكيد وليس الموسم الماضي، هناك فرق بذلت مجهودا كبيرا، حتى لو ذلك تسبب في خروج المقاولون ستكون هناك راحة نفسية لتطبيق العدل".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن أن الفترة المسموح بها لتسجيل الأندية المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية لموسم 2020/2021 تمتد حتى يوم 20 أكتوبر المقبل.

وعن الخسارة أمام الجونة بعد الفوز على الزمالك أوضح "لاعبو المقاولون عانوا من الإرهاق في مباراة الجونة، رحلوا عقب مباراة الزمالك في 11:30 ووصلوا منازلهم بعد منتصف الليل".

وواصل "تجمعنا صباحا في النادي قبل التوجه للمطار والذهاب إلى الجونة لخوض مباراة في اليوم التالي".

وأردف "قدمنا مباراة جيدة أمام الجونة لكنهم كانوا الأكثر إصرار على الفوز وأبلغنا اللاعبين أن من لديه إصرار أكثر سيفوز".

وأتم تصريحاته "لدي ملحوظة على تقنية الفيديو، نتخذ الكثير من الوقت لاتخاذ القرار وهذا لا أشاهده في الخارج".

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