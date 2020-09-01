رسميا - المصري يعلن إلغاء عقوبة حظر النادي من الانتقالات

أعلن نادي المصري البورسعيدي انتهاء أزمة قيد اللاعبين في الفريق عبر بيان رسمي.

وجاء بيان النادي البورسعيدي عبر موقعه كالآتي:

"تلقى مسئولو النادي المصري اخطارًا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بإلغاء عقوبة ايقاف القيد لثلاث فترات قيد التي كان قد تم توقيعها على النادي على خلفية الشكوى التي كان قد قدمها مسئولي نادي هلال الأُبيض السوداني في اللاعب الايفواري شيخ أحمد موكورو والنادي المصري قبل نحو ثلاثة مواسم، ليصبح من حق المصري قيد لاعبين جدد بقائمته المحلية اعتبارًا من فترة القيد المقبلة للموسم الكروي الجديد 2021/2020".

"كان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد تقدم بطعن للمحكمة الرياضية الدولية عبر المحامي الدولي الأستاذ نصر عزام على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” والذي نص على منع النادي المصري من قيد لاعبين جدد لثلاث فترات قيد متتالية اعتبارًا من فترة القيد الشتوية الماضية ، وبعد تقديم النادي المصري لكافة المستندات المؤيدة لموقفه وسداده لكافة مستحقات نادي هلال الأُبيض السوداني أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكمها بإلغاء تلك العقوبة".

وصرّح عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي عبر قناة أون تايم سبورتس: "المحكمة الرياضية ألغت عقوبة حظر المصري من القيد بسبب أزمة صفقة شيخ موكورو".

وتابع : "وسيتم قيد اللاعبين بدءا من سوق الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأتم " متفائلون في الفترة المقبلة بعد رفع حظر القيد".

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عاقب المصري بإيقافه عن القيد لفترتي انتقالات بسبب مشكلة قيد شيخ موكورو اللاعب الإيفواري السابق لفريق هلال الأُبيض السوداني.

إذ أن اللاعب انضم للمصري في صفقة انتقال حر ولكن هلال الأُبيض أثبت أن اللاعب كان لديه تعاقد ساري معه.

وكان طارق العشري المدير الفني السابق للفريق البورسعيدي قد أبلغ رغبته في الاستغناء عن اللاعب.

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