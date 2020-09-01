مصدر في بتروجت لـ في الجول: 3 أندية في الدوري تريد كريم طارق

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 23:15

كتب : حامد وجدي

كريم طارق - لاعب الجيش

بدأت بعض أندية الدوري المصري الممتاز في التفاوض مع بتروجت من أجل الحصول على خدمات كريم طارق لاعب الفريق المعار لصفوف طلائع الجيش في الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل بتروجت لـFilGoal.com: "النادي تلقى 3 عروض رسمية من أندية في الدوري الممتاز لضم كريم طارق".

وأضاف "بتروجت سيدرس العرض الأفضل للنادي واللاعب ومن ثم سنوافق عليه".

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وشدد المصدر "رغبة اللاعب هي التي ستفصل في هذا الأمر لاختيار النادي الذي يريد أن يمثله".

وتابع "كريم طارق متواصل معنا بشكل مستمر لكنه الآن ملتزم مع فريقه طلائع الجيش وحتى نهاية الموسم الجاري".

وأتم تصريحاته "كريم طارق لم يتلق أي عرضا من خارج الدوري المصري كما يردد البعض، وتعاقده مع بتروجت ينتهي بعد موسمين".

وكان كريم طارق كشف لـFilGoal.com عن تحدث وكيله معه وإبلاغه باهتمام الأهلي والزمالك لضمه في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

كريم طارق البالغ من العمر 28 عاما لعب مع طلائع الجيش في الدوري هذا الموسم 18 مباراة وسجل 4 أهداف.

وقدم كريم طارق مستوى مميز مع الجيش ما أدى إلى اختياره للانضمام لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري.

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كريم طارق طلائع الجيش بتروجت الدوري المصري
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