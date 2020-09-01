برونو فيرنانديز: الدوري الإنجليزي تركيز يونايتد الأول.. المقارنة بـ رونالدو لا مفر منها

أصر برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد أن الدوري الإنجليزي هو التركيز الأول للفريق هذا الموسم والهدف هو الفوز بكل بطولة ممكنة.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال برونو لصحيفة أبولا البرتغالية: "التركيز الأول لمانشستر يونايتد هو الدوري الإنجليزي".

وأضاف "لكن الهدف هو الفوز بكل شئ ننافس فيه".

وعن المشادة الكلامية بينه وبين ليندلوف في الدوري الأوروبي قال: "هو أحد الأشخاص الذي تربطني به أفضل علاقة في النادي".

وتابع "أيضا لأنه يتحدث البرتغالية، لقد كان موقف لعبة في وقتها ولم يأخذ على محمل الجد وانتهى وذهبنا مباشرة إلى بلادنا".

وكشف "عند الوداع عانقنا رؤوسنا ولم نكن بحاجة إلى التحدث لبعضنا البعض، أدركنا ما نريد قوله للآخر".

وبالحديث عن المقارنة بكريستيانو رونالدو أوضح "هذا أمر لا مفر منه، لأنه برتغالي وقادم من نفس النادي".

وكشف "لكن بطريقة مختلفة، كريستيانو انضم في سن مبكرة أما أنا فكنت أبلغ 25 أو 26 عاما تقريبا، لهذا السبب أنا أكثر نضجا".

وشدد برونو "يجب أن أتقدم كثيرا لأتمكن من المقارنة بكريستيانو رونالدو".

وعن انتقاله من سبورتنج لشبونة قال: "بعد عدم المغادرة في 2019 حزنت بعض الشئ لأنني أردت الوصول للدوري الإنجليزي، لكن الحزن لم يستمر إلا يوما واحدا فقط".

وشدد "في اليوم التالي كنا نستعد بالفعل لكأس السوبر، لم أكن أرغب في الرحيل، لكنني كنت أفكر في أنني مستعد للوصول إل الدوري الإنجليزي".

وأتم تصريحاته "كان بإمكاني الاستمرار مع لشبونة لكن كنت سعيدا جدا لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي، وبرحيلي أردت أن أترك شيئا إيجابيا وسعيد أنني الصفقة الأعلى في تاريخ النادي".

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