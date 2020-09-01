برونو فيرنانديز: الدوري الإنجليزي تركيز يونايتد الأول.. المقارنة بـ رونالدو لا مفر منها

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 22:40

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديس - مانشستر يونايتد - واتفورد

أصر برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد أن الدوري الإنجليزي هو التركيز الأول للفريق هذا الموسم والهدف هو الفوز بكل بطولة ممكنة.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال برونو لصحيفة أبولا البرتغالية: "التركيز الأول لمانشستر يونايتد هو الدوري الإنجليزي".

وأضاف "لكن الهدف هو الفوز بكل شئ ننافس فيه".

أخبار متعلقة
آس: عرض مانشستر سيتي لضم كوليبالي غير كاف لنابولي مدرب هولندا: صفقة دي بيك لـ مانشستر يونايتد؟ تمت تقريبا تُطبخ على نار هادئة.. فرانس فوتبول: مانشستر سيتي يتفق مع كوليبالي كيف يستفيد مانشستر يونايتد من التعاقد مع فان دي بيك بوجود بوجبا وبرونو

وعن المشادة الكلامية بينه وبين ليندلوف في الدوري الأوروبي قال: "هو أحد الأشخاص الذي تربطني به أفضل علاقة في النادي".

وتابع "أيضا لأنه يتحدث البرتغالية، لقد كان موقف لعبة في وقتها ولم يأخذ على محمل الجد وانتهى وذهبنا مباشرة إلى بلادنا".

وكشف "عند الوداع عانقنا رؤوسنا ولم نكن بحاجة إلى التحدث لبعضنا البعض، أدركنا ما نريد قوله للآخر".

وبالحديث عن المقارنة بكريستيانو رونالدو أوضح "هذا أمر لا مفر منه، لأنه برتغالي وقادم من نفس النادي".

وكشف "لكن بطريقة مختلفة، كريستيانو انضم في سن مبكرة أما أنا فكنت أبلغ 25 أو 26 عاما تقريبا، لهذا السبب أنا أكثر نضجا".

وشدد برونو "يجب أن أتقدم كثيرا لأتمكن من المقارنة بكريستيانو رونالدو".

وعن انتقاله من سبورتنج لشبونة قال: "بعد عدم المغادرة في 2019 حزنت بعض الشئ لأنني أردت الوصول للدوري الإنجليزي، لكن الحزن لم يستمر إلا يوما واحدا فقط".

وشدد "في اليوم التالي كنا نستعد بالفعل لكأس السوبر، لم أكن أرغب في الرحيل، لكنني كنت أفكر في أنني مستعد للوصول إل الدوري الإنجليزي".

وأتم تصريحاته "كان بإمكاني الاستمرار مع لشبونة لكن كنت سعيدا جدا لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرتي، وبرحيلي أردت أن أترك شيئا إيجابيا وسعيد أنني الصفقة الأعلى في تاريخ النادي".

طالع أيضا

المدافع "المجرم" الذي "سرق" تشيلسي

أربعاء الحسم في برشلونة

مانشستر يونايتد برونو فيرنانيديز كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
برونو فيرنانديز: الدوري الإنجليزي تركيز يونايتد الأول.. المقارنة بـ رونالدو لا مفر منها 23 دقيقة | أوروبا
بيراميدز في غياب السعيد.. اعتماد على الجبهة اليمنى وتألق لـ إبراهيم حسن 33 دقيقة | الدوري المصري
الشيشيني لـ في الجول: هذا حل الزمالك لمواجهة غياب طارق حامد.. وسبب قوة بيراميدز 57 دقيقة | الدوري المصري
السيد حمدي: لا أعرف لماذا يقرر لاعب الرحيل عن الأهلي 59 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعلن ترتيبات حضور مباراة الزمالك ساعة | الدوري المصري
ماذا يفعل الزمالك عندما يغيب طارق حامد ساعة | الدوري المصري
كرة يد - الأحمر: استئناف المسابقات قد يضر المنتخب والزمالك الأقرب للدوري.. وسر رحيلي في 2012 2 ساعة | رياضات أخرى
كرة سلة - سموحة يدعم صفوفه بضم مهند الصباغ وشريف الدياسطي 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك