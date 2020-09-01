الشيشيني لـ في الجول: هذا حل الزمالك لمواجهة غياب طارق حامد.. وسبب قوة بيراميدز

تشهد الجولة 24 من الدوري قمة بين بيراميدز والزمالك في مباراة اكتسبت أهمية كبرى منذ الموسم الماضي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الزمالك، علما بأن الفريق الأبيض سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم كرة القدم المصرية حول قمة الجولة.

والآن مع سامي الشيشيني المدرب العام السابق للزمالك.

** من أهم لاعب للزمالك حاليا أشرف بنشرقي أم فرجاني ساسي؟

لا توجد مقارنة، الأهم هجوميا هم بنشرقي وأوباما ومصطفى محمد.

بنشرقي في رأيي الأهم لأنه يلعب أكثر من دور سواء في المركز رقم 10 أو على طرفي الملعب أو مهاجم صريح وهو الأكثر تميزا في الفترة السابقة خاصة في المباريات الكبرى.

** من أخطر لاعب في بيراميدز حاليا؟

ميزة بيراميدز تواجد أكثر من لاعب ولو تواجد عبد الله السعيد فهو الأخطر، وهناك إيريك تراوري وإبراهيم حسن ومحمد فاروق ودونجا.

جون أنتوي ليس بذات الخطورة مثل السابق.

ميزة بيراميدز تواجد بدلاء لديه في كل الخطوط ولديهم شراسة هجومية كبيرة وهو أفضل فريق من حيث النتائج مؤخرا في الدوري.

** كيف يعوض الزمالك غياب طارق حامد؟

هذا الأمر صعب جدا على الزمالك فطارق قائد في الملعب وله دور كبير ويشد من أزر اللاعبين ويحفز الجميع بروحه القوية.

طارق بمثابة مدرب مساعد للجهاز الفني في الملعب.

أما فنيا فيمكن تعويضه بتواجد أحمد سيد "زيزو" بجوار فرجاني ساسي في ظل عدم جاهزية محمد حسن مع لعب أوناجم كجناح وهذا الأمر ليس بجديد على الفريق.

** منذ استئناف الدوري لم يخسر بيراميدز فما هو السبب؟

لأن فريق لديه مميزات كبيرة جدا ومثل الأهلي والزمالك هو الأكثر جاهزية نظرا لارتباطاته الإفريقية.

بيراميدز يملك أجهزة استشفاء رائعة ونظا تغذية جيد ولديهم البديل أفضل من اللاعب الأساسي ويخوض كل مباراة بمجموعة مختلفة من اللاعبين، ولديهم القدرة على العودة في اللقاء حتى لو استقبلوا أهدافا.

** المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقين كانت في شهر ديسمبر من تغير للأفضل بينهما؟

بيراميدز أفضل بعد استئناف الدوري ولكن قبل التوقف كان الزمالك أفضل.

** باتريس كارتيرون أم تشاتشيتش الأفضل الآن؟

بالأرقام بعد العودة حاليا فإن تشاتشيتش الأفضل لأنه يقود فريقه لتقديم مستوى مميز.

لكن بنظرة عامة فكارتيرون بعدما فاز بالسوبر الإفريقي والمصري وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

** من الأقرب للفوز؟

الأقرب الزمالك لأن لديه خبرات في المباريات الكبرى ويظهر بشكل قوي خلال تلك المباريات.

الزمالك حينما يواجه فريقا يفتح الملعب ويريد مهاجمته يتفوق عليه، والزمالك لديه أفضلية على بيراميدز أيضا بشكل عام.

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