السيد حمدي: لا أعرف لماذا يقرر لاعب الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 22:04

كتب : FilGoal

السيد حمدي

تعجب السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق من قرارات بعض اللاعبين بترك القلعة الحمراء والانتقال لأندية أخرى.

السيد حمدي

النادي : الترسانة

الأهلي

وقال السيد حمدي عبر قناة الأهلي: "لا أعلم لماذا قد يقرر لاعب أن يرحل من الأهلي".

وأضاف "بالنسبة لي أكثر خبر سعيدا سمعته عندما علمت أن الأهلي يريد ضمي".

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وأكمل "أما أسوأ خبر مر علي طوال حياتي هو عندما أبلغوني بأنني سأرحل عن الأهلي".

وتابع "كنت مستعدا للاستمرار مع الأهلي لمدة موسمين والحصول على أقل عقد في الفريق".

وأتم تصريحاته "وبعد الرحيل عن الأهلي ظللت لفترة حزينا وأيضا أسرتي كانت حزينة للغاية".

ولعب السيد حمدي في الأهلي منذ عام 2011 وحتى 2015.

ويلعب السيد حمدي حاليا ضمن صفوف الترسانة في دوري الدرجة الثانية.

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