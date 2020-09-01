كرة يد - الأحمر: استئناف المسابقات قد يضر المنتخب والزمالك الأقرب للدوري.. وسر رحيلي في 2012

يرى أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد أن استئناف المسابقات قد يضر بالمنتخب بالفعل بسبب الاحتكاك القوي بعد غياب طويل.

ويثق الأحمر في أن الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الدوري إذا تم استئناف المسابقة.

وقال الأحمر لقناة أون تايم سبورتس: "في الحقيقة استئناف المسابقات قد يضر بالفعل المنتخب الأول بسبب قوة الاحتكاك بعد غياب طويل دون خوض مباريات".

وأضاف "هناك توقف منذ مارس الماضي وغياب عن المباريات منذ ستة أشهر مع احتكاك قوي بمباراتين في الدوري بينهم لقاء أهلي وزمالك وفي حال فوز الأهلي تقام مباراة فاصلة بالإضافة لمباراتين في الكأس".

وكشف الأحمر "قوام المنتخب من الأهلي والزمالك حوالي 19 أو 20 لاعب وبالتأكيد حال حدوث إصابات ستؤثر على المنتخب".

وشدد "هناك إصابات تصل إلى 6 أشهر وأخرى 9 أشهر وبطولة العالم ستكون بعد 4 أشهر أو أقل".

وبالحديث عن لقب الدوري أوضح "فرص الزمالك أعلى لأنه إلى حد ما أقوى كما تم تدعيم الصفوف بما ينقصه بالفعل".

وتابع "الأهلي أيضا دعم صفوفه بلاعب تونسي من طراز رفيع وعودة عمر ياسين وهناك تدعيمات جيدة في الفريق".

وشدد الأحمر "أرى أن الدوري أقرب للزمالك لأنه حتى وإن خسر أمام الأهلي فمن الصعب أن يخسر مرتين وسيفوز في اللقاء الفاصل".

أحمد الأحمر: الزمالك الأقرب للفوز ببطولة الدوري لكرة اليد وليس الأهلي #ONTime_Sports #ملاعب_الأبطال pic.twitter.com/PegsETHHhH — OnTime Sports (@ONsportEg) September 1, 2020

وبالحديث عن الاحتراف قال: "بداية عروض احترافي كانت من 2006 من أندية كبرى في إسبانيا وألمانيا ولكنها قوبلت بالرفض من الاتحاد والزمالك".

وأوضح "الزمالك لأنه النادي الذي أمثله أما الاتحاد فكان يخشى على فشل التجربة ولم ينجح وقتها بشكل كبير سوى حسين زكي".

وكشف "كان هناك مشاكل كبيرة في الزمالك عام 2012 ولم نقبض منذ حوالي عام تقريبا، بالتأكيد نحب الزمالك ولكن في هذا التوقيت هو مصدر رزق وناقشنا العروض المقدمة إلينا".

وأتم تصريحاته "انتقلت إلى الجيش القطري ثم عدت إلى الزمالك رغم وجود عرض من نانت الفرنسي، البعض تعجب من ذلك لكن هذا هو بيتي واتخذت قراري بالعودة له".

أحمد الأحمر: كان عندي مشاكل كبيرة مع الزمالك عام 2012 قعدنا حوالي سنة مبنقبضش وقررت الرحيل في النهاية #ONTime_Sports #ملاعب_الأبطال pic.twitter.com/USygzDRXAd — OnTime Sports (@ONsportEg) September 1, 2020

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