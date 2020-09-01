كرة يد - الأحمر: استئناف المسابقات قد يضر المنتخب والزمالك الأقرب للدوري.. وسر رحيلي في 2012

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 21:00

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الزمالك

يرى أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد أن استئناف المسابقات قد يضر بالمنتخب بالفعل بسبب الاحتكاك القوي بعد غياب طويل.

ويثق الأحمر في أن الزمالك هو الأقرب لحصد لقب الدوري إذا تم استئناف المسابقة.

وقال الأحمر لقناة أون تايم سبورتس: "في الحقيقة استئناف المسابقات قد يضر بالفعل المنتخب الأول بسبب قوة الاحتكاك بعد غياب طويل دون خوض مباريات".

أخبار متعلقة
كرة يد - الشروق التونسية: اسكندر إلى الترجي.. والجزيري لـ الأهلي كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف التفاصيل النهائية لقرعة بطولة العالم.. مصر تختار مجموعتها كرة يد – الأهلي يتعاقد مع محمود نعمان.. ويجدد عقد ممدوح طه كرة يد - الاتحاد يعلن مواعيد القيد للموسم الجديد

وأضاف "هناك توقف منذ مارس الماضي وغياب عن المباريات منذ ستة أشهر مع احتكاك قوي بمباراتين في الدوري بينهم لقاء أهلي وزمالك وفي حال فوز الأهلي تقام مباراة فاصلة بالإضافة لمباراتين في الكأس".

وكشف الأحمر "قوام المنتخب من الأهلي والزمالك حوالي 19 أو 20 لاعب وبالتأكيد حال حدوث إصابات ستؤثر على المنتخب".

وشدد "هناك إصابات تصل إلى 6 أشهر وأخرى 9 أشهر وبطولة العالم ستكون بعد 4 أشهر أو أقل".

وبالحديث عن لقب الدوري أوضح "فرص الزمالك أعلى لأنه إلى حد ما أقوى كما تم تدعيم الصفوف بما ينقصه بالفعل".

وتابع "الأهلي أيضا دعم صفوفه بلاعب تونسي من طراز رفيع وعودة عمر ياسين وهناك تدعيمات جيدة في الفريق".

وشدد الأحمر "أرى أن الدوري أقرب للزمالك لأنه حتى وإن خسر أمام الأهلي فمن الصعب أن يخسر مرتين وسيفوز في اللقاء الفاصل".

وبالحديث عن الاحتراف قال: "بداية عروض احترافي كانت من 2006 من أندية كبرى في إسبانيا وألمانيا ولكنها قوبلت بالرفض من الاتحاد والزمالك".

وأوضح "الزمالك لأنه النادي الذي أمثله أما الاتحاد فكان يخشى على فشل التجربة ولم ينجح وقتها بشكل كبير سوى حسين زكي".

وكشف "كان هناك مشاكل كبيرة في الزمالك عام 2012 ولم نقبض منذ حوالي عام تقريبا، بالتأكيد نحب الزمالك ولكن في هذا التوقيت هو مصدر رزق وناقشنا العروض المقدمة إلينا".

وأتم تصريحاته "انتقلت إلى الجيش القطري ثم عدت إلى الزمالك رغم وجود عرض من نانت الفرنسي، البعض تعجب من ذلك لكن هذا هو بيتي واتخذت قراري بالعودة له".

طالع أيضا

المدافع "المجرم" الذي "سرق" تشيلسي

أربعاء الحسم في برشلونة

كرة يد الزمالك مصر الأهلي أحمد الأحمر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - الأحمر: استئناف المسابقات قد يضر المنتخب والزمالك الأقرب للدوري.. وسر رحيلي في 2012 9 دقيقة | رياضات أخرى
كرة سلة - سموحة يدعم صفوفه بضم مهند الصباغ وشريف الدياسطي 37 دقيقة | رياضات أخرى
آس: عرض مانشستر سيتي لضم كوليبالي غير كاف لنابولي 49 دقيقة | أوروبا
سكاي: تونالي وبراهيم في انتظار موعد الكشف الطبي في ميلان 59 دقيقة | أوروبا
إنتر: ضم ميسي؟ من أين تأتي تلك الشائعات المجنونة.. وموقف لاوتارو وفيدال وكولاروف وناينجولان ساعة | أوروبا
خبر في الجول – تضاؤل فرص عبد الله السعيد في المشاركة ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
زيدان: كروس لا يشعر بالتوتر أبدا.. وأستطيع القول أنني دربته وراموس ورونالدو وبيل ساعة | أوروبا
مجدي عبد العاطي لـ في الجول: قوة الزمالك في المثلث الخفي.. وهذا أخطر لاعبي بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 سواريز يخرج عن صمته: لا أحد يتحدث عني أو بلساني.. سأفعل ذلك حينما أريد
قد ينال إعجابك