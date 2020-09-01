كرة سلة - سموحة يدعم صفوفه بضم مهند الصباغ وشريف الدياسطي

دعم سموحة صفوف رجال السلة بضم الثنائي مهند الصباغ وشريف الدياسطي ابتداء من الموسم المقبل.

وكان مهند الصباغ قد انتهى تعاقده مع فريق الجزيرة وسبق له تمثيل الاتحاد السكندري والأهلي.

أما شريف الدياسطي لاعب الأهلي السابق فانضم لسموحة قادما من صفوف مصر للتأمين.

واختتم الصباغ موسمه مع الجزيرة بعد الخسارة من الأهلي في نصف نهائي دوري سوبر المحترفين.

وحصد مع فريقه لقب كأس السوبر في بداية الموسم لكن فشل الجزيرة في تحقيق لقب الدوري أو الكأس أو دوري المرتبط.

وكان سموحة قد حصد برونزية كأس مصر هذا الموسم بعد التغلب على سبورتنج.

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