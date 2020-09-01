آس: عرض مانشستر سيتي لضم كوليبالي غير كاف لنابولي

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

كوليبالي - مانشستر سيتي

يرى نادي نابولي أن بإمكانه جني المزيد من الأموال عند رحيل كاليدو كوليبالي مدافع الفريق لذلك فعرض مانشستر سيتي غير كاف للفريق الإيطالي.

وعرض مانشستر سيتي 70 مليون يورو من أجل شراء كوليبالي لكن نابولي لا يزال يريد المزيد.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، يريد أوريليو دي لورينتس رئيس نابولي 80 مليون يورو على الأقل من أجل رحيل قلب الدفاع السنغالي.

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وأشارت آس أن العرض الأخير من سيتي كان 70 يورو بزيادة خمسة ملايين عن الرقم المقترح الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يجتمع وكيل اللاعب مع ممثلي مانشستر سيتي خلال الأيام المقبلة لحسم مصير الصفقة.

ويسعى نابولي أن يصمد حتى النهاية للحصول على 80 مليون يورو من رحيل اللاعب.

وأضاف التقرير أن مانشستر سيتي يركز الآن بشكل أكبر على قضية ليونيل ميسي وهل يمكن ضم اللاعب بشكل مجاني أو مقابل 100 مليون يورو.

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