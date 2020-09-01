سكاي: تونالي وبراهيم في انتظار موعد الكشف الطبي في ميلان

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 20:11

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - بريشيا

كشفت شبكة سكاي عن فحوصات طبية هذا الأسبوع للثنائي ساندرو تونالي وبراهيم دياز تمهيدا للإنضمام إلى ميلان على سبيل الإعارة.

ساندرو تونالي

النادي : بريشيا

براهيم دياز

النادي : ريال مدريد

ميلان

وينضم تونالي على سبيل الإعارة من بريشيا مقابل 10 ملايين يورو مع خيار الشراء في نهاية الموسم مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت محتملة تصل إلى 10 ملايين يورو.

وأشارت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن الصفقة ارتفع إجمالي قيمتها إلى 35 مليون يورو لضم لاعب وسط بريشيا وهو ما جعل إنتر ينسحب من الصفقة.

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وكشف التقرير عن توقيع ماسيمو تشيلينو عقد انتقال تونالي إلى ميلان مما يجعل الانتظار فقط لموعد الكشف الطبي.

أما بالنسبة لبراهيم دياز لاعب ريال مدريد فتم الاتفاق على ضمه على سبيل الإعارة رغم رغبة ميلان في التعاقد معه بشكل دائم.

وتتوقع شبكة سكاي قدوم دياز إلى ميلان غدا الأربعاء تميهدا للكشف الطبي.

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