خبر في الجول – تضاؤل فرص عبد الله السعيد في المشاركة ضد الزمالك

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - محمد عبد الغني - الزمالك - بيراميدز

تضائلت فرص عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في اللحاق بلقاء فريقه المقبل أمام الزمالك بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السعيد لم يشارك في مران بيراميدز اليوم الثلاثاء قبل يومين من مواجهة الزمالك ما يزيد من فرص عدم لحاقه باللقاء.

ويعاني عبد الله السعيد من شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال لقاء سموحة غاب على إثره عن مباراتي الإنتاج الحربي وأسوان.

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في الوقت ذاته فلن يشارك أحمد الشناوي حارس المرمى في اللقاء المقبل أمام فريقه السابق لسببين، أولهما هو إصابته.

أما السبب الثاني فهو المداورة بينه وبينه الحارس المهدي سليمان، وأصبح الدور على الأخير ليخوض لقاء الزمالك بعدما شارك الشناوي ضد أسوان.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الزمالك، علما بأن الفريق الأبيض سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

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