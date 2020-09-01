مجدي عبد العاطي لـ في الجول: قوة الزمالك في المثلث الخفي.. وهذا أخطر لاعبي بيراميدز

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 19:16

كتب : حامد وجدي

أشرف بنشرقي - أحمد أيمن منصور - الزمالك - بيراميدز

تشهد الجولة 24 من الدوري قمة بين بيراميدز والزمالك في مباراة اكتسبت أهمية كبرى منذ الموسم الماضي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه الزمالك، علما بأن الفريق الأبيض سيُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم بسبب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول.

ويستعرض FilGoal.com آراء نجوم كرة القدم المصرية حول قمة الجولة.

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والبداية ستكون مع مدرب أسوان السابق مجدي عبد العاطي.

** من أهم لاعب للزمالك حاليا أشرف بنشرقي أم فرجاني ساسي؟

أرى أن الزمالك لديه مثلث خفي يتكون من بنشرقي وساسي ومصطفى محمد، هذا المثلث من أنجح الخطوط في الفترة الأخيرة للتفاهم الكبير بينهم.

ساسي يستطيع إيصال الكرة للأمام، وبنشرقي ينجح في الاختراقات بمهاراته، ومصطفى محمد متميز داخل منطقة الزاء.

هذا المثلث ليس ظاهرا لأنه ليس مرسوما مثلما رأينا سابقا في برشلونة مع ميسي وسواريز ونيمار، المثلم يكتمل حينما يتواجد العب في مركز 10 و8 و11.

الاكتمال في ذلك المثلث أن يلعب ساسي في المركز رقم 10 لكنه لم يقدم شيئا ملموسا فيه من قبل.

** من أخطر لاعب في بيراميدز حاليا؟

إبراهيم عادل الناشئ، أتوقع لو شارك في اللقاء سيرهق دفاع الزمالك كثيرا.

** كيف يعوض الزمالك غياب طارق حامد؟

أرى أن محمد حسن يقدم مستوى مميزا مؤخرا.

** منذ استئناف الدوري لم يخسر بيراميدز فما هو السبب؟

الفريق يلعب المباريات وهو مُحضر جيدا لها ومدربه أنتي تشاتشيتش من المدربين المميزين خاصة في قدرته على إجراء تبديلات تحول سير اللقاء.

هذا يدل على قوة مقاعد البدلاء وتركيز كل اللاعبين عكس أندية أخرى.

** المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقين كانت في شهر ديسمبر من تغير للأفضل بينهما؟

الزمالك تغير للأفضل رغم أن نتائج بيراميدز بها ثبات أكثر في الدوري.

** باتريس كارتيرون أم تشاتشيتش الأفضل الآن؟

الثنائي مميز، لكنني ربما سأقول كارتيرون بسبب البطولات التي توج بها مع الزمالك لكن محليا فمدرب بيراميدز أفضل.

** من الأقرب للفوز؟

الحالة الحالية للفريقين تُرجح كفة بيراميدز، لكن كارتيرون يعرف كيف يلعب المباريات الكبيرة جيدا.

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