مارادونا يظهر لأول مرة في تدريبات خيميناسيا رغم وجود خطورة على صحته

ظهر الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في تدريبات فريق خيميناسيا لا بلاتا لأول مرة منذ عودة الفريق للتدريبات.

وخضع المدير الفني لمسحة طبية أظهرت سلبية حالته من فيروس كورونا.

وكان مارادونا قد تلقى اقتراحا طبيا بالبقاء في منزله دون الظهور في التدريبات نظرا لخطورة الأمر على صحته.

ووصل مارادونا لتدريبات فريقه مع نظارات السلامة وكمامات طبية، بعدما حصل على موافقة طبيبه الشخصي ليوبولدو لوكي ليكون حاضرا في مقر تدريبات الفريق.

ويعد سيباستيان مينديز وأدريان جونزاليس المسؤولان عن تدريبات الفريق في ظل غياب مارادونا.

ويسعى مارادونا أن يكون حاضرا في التدريبات بمجرد عودة كرة القدم إلى الأرجنتين.

ولم يتحدد بعد موعد المسابقات المحلية في الأرجنتين.

ورغم هبوط خيميناسيا مع مارادونا إلا أن إلغاء الهبوط الموسم المنصرم في الأرجنتين جعل الفريق يضمن خوض غمار الموسم المقبل وسط الكبار.

وتستعد الأندية الأرجنتينية التي تشارك في كوبا ليبرتادوريس لاستئناف المسابقة في منتصف سبتمبر الجاري وليس من بينها كتيبة مارادونا.

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