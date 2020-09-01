مارادونا يظهر لأول مرة في تدريبات خيميناسيا رغم وجود خطورة على صحته

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 18:42

كتب : FilGoal

مارادونا - خيمناسيا

ظهر الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا في تدريبات فريق خيميناسيا لا بلاتا لأول مرة منذ عودة الفريق للتدريبات.

وخضع المدير الفني لمسحة طبية أظهرت سلبية حالته من فيروس كورونا.

وكان مارادونا قد تلقى اقتراحا طبيا بالبقاء في منزله دون الظهور في التدريبات نظرا لخطورة الأمر على صحته.

أخبار متعلقة
مارادونا بالـ "شورت" في مقر رئيس الأرجنتين الجديد مارادونا يروي تفاصيل اختطافه من "فضائيين" أوليه الأرجنتينية تكشف كيف يقضي مارادونا يومه أثناء الحظر الصحي هدف ميسيدونا.. عندما استغل ميسي وعكة مارادونا وانقض على عرشه في ظل أسطورة – الموهبة التي ستكمل مسيرة مارادونا.. أرييل أورتيجا

ووصل مارادونا لتدريبات فريقه مع نظارات السلامة وكمامات طبية، بعدما حصل على موافقة طبيبه الشخصي ليوبولدو لوكي ليكون حاضرا في مقر تدريبات الفريق.

ويعد سيباستيان مينديز وأدريان جونزاليس المسؤولان عن تدريبات الفريق في ظل غياب مارادونا.

ويسعى مارادونا أن يكون حاضرا في التدريبات بمجرد عودة كرة القدم إلى الأرجنتين.

Maradona apareció en el entrenamiento de Gimnasia por primera vez.(Prensa Gimnasia)

ولم يتحدد بعد موعد المسابقات المحلية في الأرجنتين.

ورغم هبوط خيميناسيا مع مارادونا إلا أن إلغاء الهبوط الموسم المنصرم في الأرجنتين جعل الفريق يضمن خوض غمار الموسم المقبل وسط الكبار.

وتستعد الأندية الأرجنتينية التي تشارك في كوبا ليبرتادوريس لاستئناف المسابقة في منتصف سبتمبر الجاري وليس من بينها كتيبة مارادونا.

اقرأ أيضا:

هل يمكن لسيتي تحمل تكاليف ضم ميسي

مواعيد تسجيل الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا

خيميناسيا دييجو مارادونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مارادونا يظهر لأول مرة في تدريبات خيميناسيا رغم وجود خطورة على صحته 9 دقيقة | أمريكا
ونستون بوجارد.. المدافع "المجرم" الذي "سرق" من تشيلسي 15 مليون يورو 14 دقيقة | تقرير في الجول
مدرب قحافة: إيقافي قرار تعسفي ولست مدرب بالممتاز لأدفع غرامة 50 ألف جنيه 38 دقيقة | مصر
أربعاء الحسم في برشلونة ينتظر ميسي ووالده وبارتوميو 54 دقيقة | أوروبا
الإعلان عن مواعيد موسم 2020-2021 لـ الدوري الإيطالي 58 دقيقة | أوروبا
كرة سلة - تقرير: رواندا تستضيف نسخة دوري الأبطال المؤجلة.. بمشاركة الزمالك ساعة | رياضات أخرى
احتفالات خالدة - ميلا لـ في الجول: احتفال المونديال كان ارتجاليا.. وجيلي الأفضل في تاريخ الكاميرون ساعة | حكايات في الجول
رسميا – التوغل البرازيلي مستمر.. أرسنال يعلن ضم جابرييل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك