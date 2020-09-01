برشلونة يكشف أسماء الجهاز المعاون لـ كومان

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 15:44

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أعلن نادي برشلونة أسماء الطاقم المساعد للمدرب الجديد رونالد كومان.

وتواجد اسم السويدي هنريك لارسن لاعب برشلونة السابق ضمن الجهاز الفني كمدرب مساعد.

وجاء ترتيب المسؤوليات في الجهاز الفني لبرشلونة على النحو التالي:-

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المدرب الأول: رونالد كومان

المدرب المساعد: ألفريد شرودر

المساعد الثاني: هنريك لارسن

طاقم التحضير البدني: ألبيرت روكا، دانييل روميرو وجاومي بارترا

مدرب حراس المرمى: خوسيه رامون دي لافوينتي

وقاد الهولندي كومان حصته التدريبية الأولى كمدرب للفريق يوم الإثنين.

وكما كان متوقعا، لم يظهر ليونيل ميسي في المدينة الرياضية لـ برشلونة لليوم الثاني على التوالي.

التدريب الذي أقيم في الخامسة والنصف مساءً، عرف غائبا بارزا، هو النجم الأرجنتيني الذي أعلن تمرده.

ميسي لم يخضع من الأساس لفحوصات الكشف عن فيروس كورونا PCR الأحد، وبالتالي لم يكن منتظرا ظهوره في التدريبات.

وذكر الموقع الرسمي لـ برشلونة أن 19 لاعبا تدربوا بشكل فردي بين ملعب تيتو فيلانوفا وملعب 2.

هؤلاء اللاعبون هم: جيرارد بيكيه، لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، نيتو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، جونيور فيربو، رافينيا ألكانتارا، سيرخيو بوسكيتس، موسى واجي، رونالد أراوخو، سيرخيو أكيمي، خورخي كوينكا، موريبا، مونتشو، أرناو تيناس، كونراد، ماتيوس.

وأفاد الموقع الرسمي لـ برشلونة أن إيفان راكيتيتش لم يتدرب مع المجموعة بعد أن حصل على إذن، فيما لم يتم التطرق لوضع ليو ميسي.

راكتيتش انضم يوم الثلاثاء رسميا إلى فريقه السابق إشبيلية بعقد يمتد لـ4 مواسم.

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