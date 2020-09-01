مصر 2021 - مؤتمر وزير الرياضة: الجماهير قد تحضر مونديال اليد بنسبة 100% أو 2 إلى 1

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن أعمال الإنشاء بالصالات استعدادا لاستقبال مونديال اليد أصبحت قريبة من الانتهاء، مشيرا إلى أن الجماهير قد تحضر البطولة بنسبة 100% أو بنسبة 2 إلى 1.

وصرح صبحي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل قرعة مونديال اليد 2021: "أوجه الشكر لعبد الفتاح السيسي رئيس الدولة على تقديم الدعم والتوجيه لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية، وكذلك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الذي يترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على اهتمامه بكافة التفاصيل".

وأضاف "تخطت نسبة الانتهاء من الصلات المستضيفة 88% بتكلفة 3.2 مليار جنيه، ويؤكد ذلك على حجم المشروعات الرياضية المنفذة في عهد الرئيس السيسي، وآخرها المنشآت التي تم تطويرها في أمم إفريقيا 2019 التي أبهرت العالم بتنظيمها".

وواصل "نشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والمتابعة اللحظية مع اللجنة الطبية واللجنة المنظمة بدء من استقبال بعثات المنتخبات والوفود المرافقة لها والسادة الضيوف مرورا بمراسم قرعة المونديال المقرر إقامتها يوم 5 سبتمبر المقبل في سفح الأهرامات، حفاظا على سلامة وصحة الجميع في ظل الظروف الراهنة".

وأكمل "الإجراءات الوقائية سيكون في مقدمتها الكشف الحراري وارتداء الكمامات وتجنب الازدحام والتباعد الاجتماعي واستخدام مطهرات اليدين وعلاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال من خلال التعاون مع وزارة الصحة التي أبدت كامل تعاونها ودعمها لتقديم المسحات الطبية لكل فرد يدخل أرض مصر والأخذ في الحسبان كافة الإجراءات مع المستشفيات بداية من المطار وركوب الحافلات والرحلات والتدريبات وكذلك المؤتمرات".

وتابع "يؤكد ذلك إصرار الدولة على استكمال مسيرة النجاح وتصدير الصورة الإيجابية للعالم، يجب أن يتكاتف الجميع لتحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى".

وأردف حول الحضور الجماهيري: "في الوقت الحالي نناقش هذا الأمر، قد يتواجد الجمهور بنسبة 100% أو بنسبة 2 إلى 1 بمعنى وجود كرسي خال بين كل كرسيين ممتلئين".

واستطرد "بطولة كأس العالم لليد 2021 هي الأولى التي تنظم بمشاركة 32 فريقا، غير أن النسخة الماضية أقيمت في بلدين والقادمة في 3 دول ما يضعنا في تحد جديد، قادرون بقيادة الرئيس السيسي على التحدي وتحقيق المعجزات مثلما حدث في كأس الأمم".

وأتم "كلمة السر في تحقيق النجاح للبطولة يكمن في تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة والجماهير المصرية والاتحاد الدولي والمصري لليد".

وتقام البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل، وستكون تلك هي أول نسخة تضم 32 فريقا بدلا من 24 وتقام منافساتها على 4 صالات، وهي صالة استاد القاهرة وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وصالة 6 أكتوبر وصالة برج العرب.