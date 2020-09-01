الكشف عن هوية ثنائي سان جيرمان المصاب بفيروس كورونا

كشفت شبكة راديو مونت كارلو اسم الثنائي المصاب بفيروس كورونا في صفوف باريس سان جيرمان.

وأعلن نادي سان جيرمان يوم الإثنين اكتشاف حالتين اثنتين مصابتين بفيروس كورونا بين أفراده، دون الكشف عن الأسماء.

اللاعبان المصابان بفيروس كورونا في صفوف سان جيرمان هما أنخيل دي ماريا وليناردو باريدس، حسبما أفادت الشبكة الفرنسية.

وأوضح التقرير أن الثنائي أصيب بالفيروس عند تواجده في إيبيزا الإسبانية لقضاء العطلة الصيفية.

وتحوم التكهنات حول غيابهما عن المباراة الأولى للفريق في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

سيلعب سان جيرمان ضد لانس في مباراة مؤجلة، يوم 10 سبتمبر الجاري.

وذكر النادي الباريسي في بيانه أن الثنائي بخير، وطالب باحترام عدم الكشف عن هويتهما.

باريس سان جيرمان خسر نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ قبل أيام.

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