شقيقه لـ في الجول: حسني خرج من المستشفى بعد تعرضه لارتفاع في ضغط الدم

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 11:28

كتب : ياسر الشريف

حسني عبد ربه - الإسماعيلي

قال طارق عبد ربه شقيق حسني أسطورة النادي الإسماعيلي ونجم منتخب مصر السابق، إن شقيقه خرج من المستشفى بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح عبد ربه: "حسني خرج من المستشفى بعد تعرضه لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم استدعى نقله للمستشفى".

وواصل "وخرج في الصباح الباكر بعد تحسن حالته".

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ونشر حسني عبد ربه مقطع فيديو خلال لقاء فريقه الإسماعيلي أمام الاتحاد كشف من خلاله منعه من الدخول للمدرجات.

وخسر الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ 23 من الدوري المصري.

حسني علق بعد المباراة على عدم دخوله مدرجات مواجهة الاتحاد، متأثرا بما حدث معه. (طالع التفاصيل)

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