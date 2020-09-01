ماركا: إصابة أداما تراوري بـ كورونا وابتعاده عن منتخب إسبانيا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 - 00:23

كتب : FilGoal

أداما تراوري يحتفل بهدف ولفرهامبتون في مانشستر سيتي

لن ينضم أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون إلى صفوف منتخب إسبانيا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إصابة تراوري بـ كورونا، بعد إجراء الفحوصات في إنجلترا، وبالتالي عدم سفره للانضمام إلى المنتخب.

ليصير تراروي ثاني لاعب يبتعد عن معسكر إسبانيا بسبب فيروس كورونا، بعد ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد.

أخبار متعلقة
فرانس فوتبول: سان جيرمان يرغب في ضم ديباي سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يريد استعارة موهبة برشلونة التشيرينجيتو: سيبايوس إلى أرسنال على سبيل الإعارة لموسم آخر رسميا – السلطان يُكمل مهمته.. إبراهيموفيتش يجدد لـ ميلان

وبالتالي يغيب تراوري عن معسكر إسبانيا للمرة الثانية، بعد معسكر نوفمبر الماضي مع المدرب روبيرت مورينو، وقتها خرج من المعسكر بسبب الإصابة بحسب ما أُعلِن، مع تقارير عن محاولة منتخب بلاده الأصلي مالي لضمه إلى صفوفه.

تراوري (24 عاما) قدّم موسما مميزا مع فريقه ولفرهامبتون وخاض معه 54 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 12 هدفا.

وتلعب إسبانيا أمام ألمانيا في شتوتجارت بدوري الأمم الأوروبية يوم 3 سبتمبر، قبل أن تستقبل أوكرانيا يوم 6 سبتمبر في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

اقرأ أيضا:

المصري يعين مدربا جديدا

ما يرفضه الأهلي في إعارة عمار حمدي لتركيا

أداما تراوري إسبانيا ولفرهامبتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: ضعف الروح لدى اللاعبين سبب الهزيمة ضد الاتحاد 33 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: إصابة أداما تراوري بـ كورونا وابتعاده عن منتخب إسبانيا ساعة | أوروبا
عماد السيد: لو أبقى الحارس قدميه على خط المرمى لن يصد أي منا ركلات الجزاء ساعة | الدوري المصري
علي ماهر بعد توليه تدريب المصري: مهمة صعبة.. ورسالتان للجمهور واللاعبين ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف ما يرفضه الأهلي في إعارة عمار حمدي لتركيا.. وموقف اللاعب ساعة | الدوري المصري
عدنان حلبية: لا يوجد خيانة لـ العشري مثلما قال.. وعلي ماهر يقود مران المصري صباحا ساعة | الدوري المصري
العشري يعلن رحيله عن المصري: شعرت بالخيانة.. وكورونا هدم كل ما بنيته ساعة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: علي ماهر مدربا للفريق ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك