ماركا: إصابة أداما تراوري بـ كورونا وابتعاده عن منتخب إسبانيا

لن ينضم أداما تراوري لاعب ولفرهامبتون إلى صفوف منتخب إسبانيا، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إصابة تراوري بـ كورونا، بعد إجراء الفحوصات في إنجلترا، وبالتالي عدم سفره للانضمام إلى المنتخب.

ليصير تراروي ثاني لاعب يبتعد عن معسكر إسبانيا بسبب فيروس كورونا، بعد ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد.

وبالتالي يغيب تراوري عن معسكر إسبانيا للمرة الثانية، بعد معسكر نوفمبر الماضي مع المدرب روبيرت مورينو، وقتها خرج من المعسكر بسبب الإصابة بحسب ما أُعلِن، مع تقارير عن محاولة منتخب بلاده الأصلي مالي لضمه إلى صفوفه.

تراوري (24 عاما) قدّم موسما مميزا مع فريقه ولفرهامبتون وخاض معه 54 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 12 هدفا.

وتلعب إسبانيا أمام ألمانيا في شتوتجارت بدوري الأمم الأوروبية يوم 3 سبتمبر، قبل أن تستقبل أوكرانيا يوم 6 سبتمبر في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

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