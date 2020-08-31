عدنان حلبية: لا يوجد خيانة لـ العشري مثلما قال.. وعلي ماهر يقود مران المصري صباحا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 23:55

كتب : FilGoal

طارق العشري - الزمالك - المصري

رفض عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري ما قاله طارق العشري المدير الفني السابق للفريق بوجود خيانة له لإبعاده عن منصبه.

وأعلن المصري رحيل طارق العشري من تدريب الفريق بعد إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقال عندنا حلبية لقناة أون تايم سبورتس2: "لا يوجد خيانة لـ طارق العشري في المصري مثلما قال، ولكن يجب أن يكون هناك تصور من مجلس الإدارة لمستقبل الفريق".

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وأضاف "العشري جلس مع اللاعبين وودعهم وشكرهم على الفترة التي قضاها معهم".

وأكمل "العشري تحمل معنا عبئا كبيرا أكثر من أي مدرب آخر في الدوري، لأنه كان يعمل رغم إصابته بالكورونا".

وأوضح "ورغم طريقته الفنية وإصراره عليها التي صنعت فجوة كبيرة بين المصري ومراكز المقدمة في الجدول إلا أننا تمسكنا به".

وتابع "نحن طالبنا من عبد الظاهر السقا عدم إخبار طارق العشري بنتيجة المسحات قبل مباراة الأهلي وهذا ليس خيانة كما قال هو".

وأتم تصريحاته "علي ماهر المدير الفني الجديد للفريق سيقود مران المصري الجماعي صباح الثلاثاء، لا وقت نهدره أكثر من ذلك".

العشري تولى تدريب المصري في فبراير الماضي خلفا لـ إيهاب جلال، وقاد الفريق في 7 مباريات، تعادل مرتين وخسر 5.

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طارق العشري المصري علي ماهر
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