بيان رسمي - المقاصة: نستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال

أعرب وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة عن استيائه من اتصالات مسؤٔولي النادي المصري مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالمقاصة، من اجل التعاقد معه ليتولى تدريب فريق المصري في بيان رسمي للنادي.

وأكد هويدي في بيان النادي على أن المصري قلعة رياضية عريقة وينتمي إلى مدينة بورسعيد الباسلة التي يعشقها كل مصر.

وأضاف أن ما فعله مسؤولي المصري مرفوض لأنه يخالف مبادئ النادي المصري العريق وشعب بورسعيد خاصة أن الاتصال بمدرب المقاصة يعتبر تعديا على حقوق نادي المقاصة ويخالف الأعراف الرياضية ويسيء لصورة النادي العريق.

وأضاف هويدي أن المقاصة متمسك بمديره الفني إيهاب جلال وفقا للتعاقد الممتد لنهاية الموسم، مؤكدا على ثقته في الجهاز الفني والاحترام المتبادل بين مجلس المقاصة برئاسة محمد عبد السلام وبين إيهاب جلال.

كما أكد على ثقة مجلس إدارة المقاصة في احترام المدرب لتعاقده مع النادي ولجماهير الفريق.

وأشار هويدي إلى أن جماهير المقاصة والفيوم يشعرون بالغضب تجاه التصرفات غير المقبولة لمسؤولي النادي المصري وسعيهم للتعاقد مع مدرب المقاصة رغم ارتباطه مع الفريق بطريقة مرفوضة تتجاوز كل المبادئ الرياضية.

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