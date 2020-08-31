بيان رسمي - المقاصة: نستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 23:13

كتب : FilGoal

إيهاب جلال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المباراة

أعرب وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة عن استيائه من اتصالات مسؤٔولي النادي المصري مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بالمقاصة، من اجل التعاقد معه ليتولى تدريب فريق المصري في بيان رسمي للنادي.

وأكد هويدي في بيان النادي على أن المصري قلعة رياضية عريقة وينتمي إلى مدينة بورسعيد الباسلة التي يعشقها كل مصر.

وأضاف أن ما فعله مسؤولي المصري مرفوض لأنه يخالف مبادئ النادي المصري العريق وشعب بورسعيد خاصة أن الاتصال بمدرب المقاصة يعتبر تعديا على حقوق نادي المقاصة ويخالف الأعراف الرياضية ويسيء لصورة النادي العريق.

أخبار متعلقة
خبر في الجول – اختبار طبي لـ حازم إمام قبل لقاء بيراميدز.. وقرار من كارتيرون طوفان الاتحاد يُغرق الإسماعيلي في 3 دقائق حوار في الجول – كريم طارق: هذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك.. ومفاجأة مقبلة عبد ربه: إدارة الإسماعيلي منعتني من دخول الاستاد لمشاهدة مباراة الاتحاد

وأضاف هويدي أن المقاصة متمسك بمديره الفني إيهاب جلال وفقا للتعاقد الممتد لنهاية الموسم، مؤكدا على ثقته في الجهاز الفني والاحترام المتبادل بين مجلس المقاصة برئاسة محمد عبد السلام وبين إيهاب جلال.

كما أكد على ثقة مجلس إدارة المقاصة في احترام المدرب لتعاقده مع النادي ولجماهير الفريق.

وأشار هويدي إلى أن جماهير المقاصة والفيوم يشعرون بالغضب تجاه التصرفات غير المقبولة لمسؤولي النادي المصري وسعيهم للتعاقد مع مدرب المقاصة رغم ارتباطه مع الفريق بطريقة مرفوضة تتجاوز كل المبادئ الرياضية.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول مع كريم طارق

فضل يكشف مفاجآت من فترة عمله في الأهلي

إيهاب جلال المقاصة المصري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
العشري يعلن رحيله عن المصري: شعرت بالخيانة.. وكورونا هدم كل ما بنيته 3 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: علي ماهر مدربا للفريق 4 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي - المقاصة: نستنكر مفاوضات المصري مع إيهاب جلال 22 دقيقة | الدوري المصري
فرانس فوتبول: سان جيرمان يرغب في ضم ديباي 37 دقيقة | أوروبا
سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يريد استعارة موهبة برشلونة 57 دقيقة | أوروبا
تنس – صفوت يودع أمريكا المفتوحة من الدور الأول ساعة | رياضات أخرى
خبر في الجول – اختبار طبي لـ حازم إمام قبل لقاء بيراميدز.. وقرار من كارتيرون ساعة | الدوري المصري
فضل: أبو ريدة لا يتدخل في عمل اتحاد الكرة.. وديسمبر أقصى موعد لنهاية الموسم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك