فرانس فوتبول: سان جيرمان يرغب في ضم ديباي

يرغب باريس سان جيرمان في ضم لاعب ليون ممفيس ديباي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت صحيفة "فرانس فوتبول" الشهيرة فإن ليوناردو المدير الرياضي لباريس تواصل مع ليون بشكل مبدئي لمعرفة طلباتهم المادية للاستغناء عن اللاعب.

ويبتقى لديباي عاما وحيدا في تعاقده مع ليون.

وبحسب التقارير الصحفية فإن برشلونة وبروسيا دورتموند مهتمان بضم اللاعب.

وانضم ديباي صاحب الـ26 عاما إلى ليون قادما من مانشستر يونايتد في يناير من عام 2017 بعقد يمتد لأربع سنوات.

وشارك ديباي مع ليون في 139 مباراة سجل خلالهم 57 هدفا وصنع 43 في كل البطولات.

وكان ديباي أحد المساهمين مع ليون في بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم قبل الهزيمة من بايرن ميونيخ.

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