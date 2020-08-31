سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يريد استعارة موهبة برشلونة

دخل نادي بايرن ميونيخ بطل أوروبا على الخط، سعيا لاستعارة بيدري لاعب برشلونة الشاب.

شبكة "سكاي ألمانيا" ذكرت أن بايرن يرغب في استقدام الجناح البالغ من العمر 17 عاما لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأفاد التقرير أن نادي بوروسيا مونشنجلادبخ الذي كان مهتما باللاعب في وقتٍ سابق، انسحب من الصفقة بحسب ما أبلغ ممثلي بيدري.

بيدري انضم إلى برشلونة هذا الصيف قادما من لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو.

وكان اللاعب صاحب المهارات الكبيرة، قد كشف خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه عن رغبته في برشلونة بالفترة الحالية.

وصرّح: "الخيار الأول لدي هو أن أبقى في برشلونة وأتعلم، لا أستبعد اللعب معارا، ولكن فكرتي الرئيسية أن أبقى".

وكان بايرن ميونيخ قد استعار فيليبي كوتينيو من برشلونة الموسم الماضي، وهي سياسة ينتهجها النادي في السنوات الأخيرة.

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