سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يريد استعارة موهبة برشلونة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 - 22:38

كتب : FilGoal

بيدري - برشلونة

دخل نادي بايرن ميونيخ بطل أوروبا على الخط، سعيا لاستعارة بيدري لاعب برشلونة الشاب.

شبكة "سكاي ألمانيا" ذكرت أن بايرن يرغب في استقدام الجناح البالغ من العمر 17 عاما لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأفاد التقرير أن نادي بوروسيا مونشنجلادبخ الذي كان مهتما باللاعب في وقتٍ سابق، انسحب من الصفقة بحسب ما أبلغ ممثلي بيدري.

أخبار متعلقة
في غياب ميسي.. كومان يقود أول تدريب لـ برشلونة مصادر ESPN: برشلونة يثق أن غياب ميسي هذا الموسم الحل الوحيد لعدم دفع الشرط الجزائي فيدال: برشلونة عليه أن يغير طريقة تفكيره.. لا أحد سينافس بـ13 محترفا فقط برايثوايت: لم أفاوض أي أندية للرحيل.. سأستمر مع برشلونة وأتوج بالألقاب

بيدري انضم إلى برشلونة هذا الصيف قادما من لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو.

وكان اللاعب صاحب المهارات الكبيرة، قد كشف خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه عن رغبته في برشلونة بالفترة الحالية.

وصرّح: "الخيار الأول لدي هو أن أبقى في برشلونة وأتعلم، لا أستبعد اللعب معارا، ولكن فكرتي الرئيسية أن أبقى".

وكان بايرن ميونيخ قد استعار فيليبي كوتينيو من برشلونة الموسم الماضي، وهي سياسة ينتهجها النادي في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا:

حوار في الجول مع كريم طارق

فضل يكشف مفاجآت من فترة عمله في الأهلي

بيدري برشلونة بايرن ميونيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي ألمانيا: بايرن ميونيخ يريد استعارة موهبة برشلونة 9 دقيقة | أوروبا
تنس – صفوت يودع أمريكا المفتوحة من الدور الأول 24 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول – اختبار طبي لـ حازم إمام قبل لقاء بيراميدز.. وقرار من كارتيرون 29 دقيقة | الدوري المصري
فضل: أبو ريدة لا يتدخل في عمل اتحاد الكرة.. وديسمبر أقصى موعد لنهاية الموسم 43 دقيقة | الدوري المصري
طوفان الاتحاد يُغرق الإسماعيلي في 3 دقائق 54 دقيقة | الدوري المصري
التشيرينجيتو: سيبايوس إلى أرسنال على سبيل الإعارة لموسم آخر 54 دقيقة | أوروبا
فاتح كاراجومروك لـ في الجول: عمار حمدي على رأس أهدافنا.. المفاوضات جارية ساعة | مصر
فضل: كارتيرون رفض ضم فرانك كوم والخنيسي لـ الأهلي.. وأفضل صفقة للنادي كانت خارج الملعب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 لوائح كاف تجيب – ماذا لو حصلت 4 أندية مصرية على "حق المشاركة" في دوري الأبطال الموسم المقبل؟ 2 بيان رسمي – الأهلي يكشف 6 أسباب لرفض دعوة رئيس الزمالك 3 حكاية محمد مجلي - "مزيج بركات و السعيد وعبد العال" الذي تسبب في تعجب رئيس الزمالك 4 شاهد – النني يسجل هدفا من منتصف الملعب في مشاركته الأولى مع أرسنال
قد ينال إعجابك