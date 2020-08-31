خبر في الجول – اختبار طبي لـ حازم إمام قبل لقاء بيراميدز.. وقرار من كارتيرون

يخضع حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك لاختبار طبي غدا الثلاثاء على هامش مران الفريق لتحديد موقفه من مواجهة بيراميدز.

حازم إمام النادي : الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن فرص حازم في اللحاق باللقاء تبدو قليلة نظرا لتجدد إصابته قبل عدة أيام.

وقرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عدم المجازفة بحازم إمام في المباراة وأنه لن يشركه إلا حال تأكده بعد قرار الجهاز الطبي بقدرته على اللعب بنسبة 100%.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدرب الفرنسي في تواجد حازم معه خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني حازم من شد في العضلة الأمامية واستطاع الشفاء من الإصابة قبل لقاء القمة أمام الأهلي ولكنها عاودته مجددا في لقاء المقاولون العرب وغاب بسببها عن مواجهة إنبي.

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز في الجولة 24 من الدوري يوم الخميس المقبل.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ45 نقطة مع خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بسب انسحابه من مواجهة الأهلي في الدور الأول من الدوري.

فيما يأتي بيراميدز ثانيا بـ45 نقطة بفارق الأهداف.

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